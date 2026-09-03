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“El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”, dice coordinador de los senadores de MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, descalificó el llamado que hizo el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, para construir una gran alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, y advirtió que el partido tricolor carece de autoridad moral para convocar a las fuerzas políticas de oposición.

“Yo ayer pensaba justo en eso cuando escuchaba el discurso del PRI. Y decía: el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”, declaró el líder emecista.

Castañeda sostuvo que su partido mantendrá una estrategia propia y no está dispuesto a incorporarse a una alianza opositora bajo los términos planteados por Alejandro Moreno.

“Nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, sentenció.

El 1 de septiembre en el marco de los posicionamientos partidistas con motivo de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, Alejandro Moreno convocó -desde la tribuna de la Cámara de Diputados- a realizar una alianza opositora bajo el argumento de que es la única manera de enfrentar electoralmente a Morena.

Incluso cuestionó directamente a Movimiento Ciudadano por negarse a participar en un eventual bloque y afirmó que una candidatura emecista independiente en distintas entidades únicamente dividiría el voto opositor y terminaría favoreciendo a Morena.

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