El PAN y sus “Soluciones para México”-Concentración azul en el Pepsi Center-Jáuregui y las “chirinolas”-UGRCH, a pedir por la lluvia

Este jueves, el panismo estará concentrado en la CDMX. Horas después de los registros de los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua y mientras esos registros aún continúan para suspirantes de otros estados del país en el World Trade Center, el Comité Ejecutivo Nacional que preside Jorge Romero tomará las instalaciones del Pepsi Center en la capital del país, para presentar las llamadas “Soluciones para México”, que no es otra cosa que un paquete integrado por 111 propuestas en materia de seguridad, salud, economía, combate a la corrupción, inversión y fortalecimiento institucional, con las que Acción Nacional pretende volver a sus raíces y a la doctrina de don Manuel Gómez Morín, todo esto de cara al proceso electoral que ya está próximo a comenzar y que tendrá su cúspide el 6 de junio de 2027.

Al eventazo azul está prevista la presencia de gobernadores de extracción panista, alcaldes, senadores y diputados federales, para en conjunto escuchar de viva voz del dirigente nacional, este conjunto de propuestas que retoma la ideología del PAN y se centra en los ejes de “patria, familia y libertad” que volvieron a adoptar desde octubre del año pasado cuando ocurrió el relanzamiento. Por lo que se prevé que en primera fila esté la gobernadora Maru Campos, quien desde los embates por parte del régimen de Morena y la 4T, se ha convertido en la figura más visible de Acción Nacional en todo el país, además de que quien también ya confirmó que acudirá es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, ya que el panismo no se concibe sin este estado norteño y viceversa.

Según nos comentan, la intención del PAN y sus “Soluciones para México” es mostrarse como una propuesta electoral completamente opuesta a lo que representan el morenismo y la llamada Cuarta Transformación, a sabiendas de que en los últimos meses la supuesta izquierda latinoamericana ha perdido fuerza y la derecha ha resurgido ante el fracaso de algunas políticas públicas y la seguridad, motivo por el que Jorge Romero y su dirigencia nacional, ya optaron por abrazar la ideología panista, incluso la más conservadora, para ser la contraparte del régimen morenista.

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Ya que hablamos de panistas y previo a lo que será este importante mensaje de la dirigencia nacional, ayer fue momento de pachanga para los azules locales que aprovecharon el partido de México vs Chequia para convivir con el respetable. Así que ahí en el Fan Fest de la Plaza del Ángel anduvieron el alcalde Marco Bonilla, quien celebró junto a miles de chihuahuenses el triunfo del Tri sobre esa selección europea, triunfo que marcó historia para México en los Mundiales, pues por primera vez se lograron los nueve puntos posibles en la fase de grupos, además de seguir con la portería intacta. A ver el partido en el Ángel también acudieron juntas la dirigente estatal Daniela Álvarez y la diputada federal Rocío González, quienes no desaprovecharon la oportunidad de unirse al festejo.

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Después del escándalo por el operativo que desmanteló el famoso narcolaboratorio en el municipio de Morelos, su posterior renuncia a la Fiscalía General del Estado, el ausentarse por un tiempo de los reflectores y su reciente regreso para anunciar que no se bajará de la contienda por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, ayer el exfiscal César Jáuregui dejó más dudas que respuestas con su advertencia de que “vendrán chirinolas”, lo que provocó que algunos señalaran que ahora sí podrían avivarse conflictos internos entre panistas o peor aún para la causa de Jáuregui, en una de esas la Fiscalía General de la República alista algún movimiento en su contra, con eso de que el caso del narcolaboratorio y la presunta injerencia de la CIA continúa abierto y el exfiscal se quedó sin fuero al momento de renunciar a la FGE. ¿Curarse en salud o adelantarse al futuro? Es pregunta que no tarda en tener respuesta.

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Este día, los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua que preside Álvaro Bustillos, serán anfitriones de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, cuyo titular, Mauro Parada, estará presente en la UGRCH para el inicio simbólico de la entrega de apoyos al gremio por parte de la administración de la gobernadora Maru Campos, además de que al concluir ese evento, se llevará a cabo una misa ahí en el domo de la Unión Ganadera, en donde se pedirá porque las lluvias hagan su aparición en tierras chihuahuenses, tan necesaria para las actividades agrícolas y ganaderas de este bendito estado norteño. Y tal parece que las plegarias sí serán escuchadas, pues a partir de este sábado y durante toda la semana que entra, se prevé un temporal lluvioso que pudiera mitigar la crisis que enfrentan ganaderos y campesinos, y por qué no, ayudar con las presas y el ciclo agrícola venidero.