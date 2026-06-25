EU envía a México a 39 migrantes extranjeros al día

El gobierno estadounidense ha expulsado a México, entre enero y el 15 de mayo de este 2026, a 39 migrantes extranjeros, en promedio, al día, equivalente a casi dos por hora, según muestran datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Las cifras de la institución, divulgadas a través de la plataforma de transparencia, en respuesta a peticiones de información con folios 340020300037125 y 340020300079726, detallan que en total, en el periodo indicado, el INM ha detectado a 5,007 migrantes de nacionalidades diferentes a la mexicana.

Migración afirmó que la cifra de personas deriva de “conteos rápidos” realizados en visitas de personal de la institución en las zonas fronterizas con Estados Unidos y “no se trata de personas ‘rescatadas ni puestas a disposición del INM’”.

Los migrantes latinoamericanos son los más expulsados desde la Unión Americana; este 2026 encabezan la lista cubanos con 2,248 casos (45%); seguidos de venezolanos (1,894); guatemaltecos (254); nicaragüenses (168); salvadoreños (159); hondureños (146) y haitianos (116).

A su vez el INM informó que hay otros 22 casos de migrantes de diferentes nacionalidades, sin embargo, omitió precisar cuáles.

Por género, 4,203 fueron hombres y 804 mujeres. En tanto que 4,902 tenían 18 años o más y 105 eran menores de edad.

De la información proporcionada por la dependencia federal destaca que, en el periodo analizado, 44% de los migrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos fueron enviados a Tamaulipas, uno de los estados con mayor historial de violencia hacia las personas en condición de movilidad.

Después se ubicó Chihuahua a donde fueron expulsados 21.5% de las personas; además de Sonora (21%); Baja California (11.5%) y Coahuila (2%).

En cuanto a los meses, enero pasado es el lapso con el mayor número de casos con 2,442. Desde entonces la cifra ha ido a la baja, de acuerdo con las estadísticas del INM.

En mayo pasado, la organización civil Human Rights Watch (HRW), alertó que la administración de Donald Trump ha enviado a México a miles de cubanos vulnerando su derecho al debido proceso.

En el informe denominado “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, se afirma que muchos deportados cubanos están atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano no los recibe y México no les ofrece vías para su residencia permanente.

Añade que las autoridades mexicanas “no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada”.

Mientras que Alcira Silva Hava, becaria Leonard H. Sandler de la división de derechos de los refugiados y migrantes de HRW, sostuvo que “el gobierno de Trump está utilizando a México como un depósito de deportados que no puede enviar de regreso a sus países, incluidos muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas”.

Comparación histórica

Al cotejar los datos completos por primer cuatrimestre por año desde 2021 a la fecha se observa que en el primer cuatrimestre de este año hay una disminución con respecto del 2025, aunque los niveles de expulsiones son similares al 2024.

Para los primeros cuatro meses del 2025 se reportaron 7,076 migrantes extranjeros expulsados de la Unión Americana, lo que significa que para este 2026 (4,669) hubo una baja de 34 por ciento.

No obstante, los datos del 2026 son muy parecidos al primer cuatrimestre del 2024, cuando se expulsaron a México 4,911 personas y superiores a lo reportado, en el mismo periodo del 2022 cuando el INM contó a 4,145 migrantes.

Si se ve la tendencia histórica hay altibajos en este tema: por ejemplo en el primer cuatrimestre del 2023 hubo un repunte importante en los casos con 24,333 migrantes expulsados; dicha cifra equivale a unos ocho migrantes expulsados cada hora.

Un año después la cifra disminuyó drásticamente en un contexto en el que la administración de Joe Biden dio por terminada la política denominada “Quédate en México” la cual fue reinstaurada en enero del 2025, unos días después de que Donald Trump tomó las riendas del Ejecutivo federal estadounidense.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que México haya aceptado ser el llamado “tercer país seguro” a donde EU pueda mandar a migrantes que buscan asilo.