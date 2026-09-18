El oficio de Maru-Institucionalidad, por encima de lo personal-Rollins y la UGRCH-Consejo Político tricolor

Fue el martes 15 de septiembre y apenas se confirmó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez para este sábado, cuando la gobernadora Maru Campos envió un oficio a la Presidencia de la República para solicitarle a la mandataria federal varios puntos: el primero, recibirla a su arribo en la fronteriza ciudad para que sin intermediarios, decirle que la coordinación entre Estado y Federación debe ser prioritaria. Segundo, que la acompañe a una reunión de la Mesa de Seguridad y con ello, que Sheinbaum conozca de primera mano las instalaciones de la Torre Centinela, y tercero, poder conversar en privado con la inquilina de Palacio Nacional de dos asuntos importantísimos para el campo y la economía chihuahuense: el agua y el combate al gusano barrenador.

La invitación está hecha y Maru supo poner por encima de cualquier conflicto personal, la institucionalidad de su investidura al frente del Estado Grande, así que corresponderá a Sheinbaum Pardo hacer lo propio y evitar que los chismes grillos que le llevan sus allegados, sean los que determinen la relación con la Gobernadora. De no hacerlo, entonces se confirmará que al régimen de la 4T, lo que menos le interesa es el trabajo coordinado y la prosperidad del estado. Por el bien de Chihuahua, ojalá la Presidenta reaccione como tal y no como dirigente de partido.

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A propósito de esa visita tan anunciada, será este sábado a las 13 horas cuando la presidenta Claudia Sheinbaum encabece un evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad como parte de su gira por los 32 estados del país para rendir su Segundo Informe. Es así que en un ambiente controlado por el morenismo, se prevé la asistencia de miles de personas con la intención de llenar la X y que la Presidenta se vaya contenta de una ciudad que es considerada como el bastión de la 4T en el estado de Chihuahua. Los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, traen el encargo de movilizar a los suyos, al igual que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, así que en el suspenso de un destape que no llega por parte de la dirigencia nacional morenista que encabeza Ariadna Montiel, ambos suspirantes a la candidatura grande, tendrán la oportunidad de lucirse ante la Presidenta, aunque ya de poco o nada servirá para ratificar sus aspiraciones, ya que el resultado de la encuesta está más que listo, nada más es cosa de que convoquen al destape.

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Ya que nos pusimos fronterizos, ayer y a casi dos años de puras tragedias para la ganadería chihuahuense desde que en el sur del país se registró el primer caso de gusano barrenador, lo que obligó a los Estados Unidos a cerrar su frontera al ganado mexicano, la secretaria de Agricultura del vecino país, Brooke Rollins, encabezó junto al presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, una inspección del puerto de Santa Teresa para reactivar la exportación de ganado chihuahuense este próximo jueves 24 de septiembre, día en que cruzarán a EU más de 800 cabezas. Además de que un mes después, la exportación también será reactivada en el puerto de Palomas.

Ya todo está listo para que 22 meses después de aquel día en que la ganadería de Chihuahua recibió una pésima noticia, se vea la luz al final del túnel, ahora lo que le toca resolver a la UGRCH y a Bustillos, es lo que ocurre con los folios del sistema VacaNet, en donde la urgencia de pequeños, medianos y grandes ganaderos de exportar las cabezas, ha desatado un caos que los trae un tanto patas arriba, por lo que ya comenzaron las quejas de supuesto favoritismo, sin embargo, los involucrados deberán asistir a la razón y no permitir que el hecho de que algunos se quieran saltar la fila, oscurezca el día histórico que se viene la semana entrante para la ganadería del estado.

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Los que ya están listos para llevar a cabo la instalación de su Consejo Político Estatal en vísperas del proceso electoral que se avecina, son los priistas que preside Alex Domínguez. Y es que este sábado a las 11 horas en la sede del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, los de la familia revolucionaria tomarán protesta a 368 consejeros, por lo que se prevé la presencia de todos los liderazgos del PRI en la entidad y con ello formalizarán el primer paso para organizarse de lleno para los comicios. Y aunque lo más seguro es que los tricolores serán aliados del PAN, es necesario estar organizados y unidos para lo que se viene.

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Debido a que el tiempo se les vino encima con doble sesión en el Congreso, la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que estaba pactada para realizarse ayer jueves, se pospuso para este viernes a las 11 horas. Es así que la Comisión que preside Memo Ramírez, citó a sus integrantes este día para votar el sentido de los dictámenes que simplifica los trámites testamentarios y también el que reforma el artículo 179 constitucional, con la intención de dotar de fuero a la figura del Auditor Superior del Estado, propuesta que fue realizada por los emecistas Francisco Sánchez y Alma Portillo, Tavo Borunda del PVEM y América Aguilar, iniciativa que a decir de los involucrados, no tendrá problema en aprobarse y hoy mismo pasar el primer filtro para después ser votada en el Pleno, en donde al parecer tampoco se prevén trabas.