El déficit fiscal será mayor al gasto en infraestructura durante el 2027

El déficit fiscal, que está en la mira de las agencias calificadoras, será mayor al gasto que realice el gobierno de Claudia Sheinbaum en infraestructura el siguiente año, de acuerdo con lo que se aprobó en el Paquete Económico 2027.

“En el Paquete Económico 2027 se aprecia un esfuerzo por reducir paulatinamente el déficit y mantener, al mismo tiempo, un estímulo a la inversión física, al crecimiento y a los programas sociales de la administración federal actual, en un contexto global caracterizado por persistentes conflictos geopolíticos, proteccionismo comercial y elevada incertidumbre”, reconoció el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, el gobierno buscará apuntalar la inversión física el siguiente año, en línea con el Plan de Infraestructura. Así, los recursos públicos aprobados para este rubro serán de 1.03 billones de pesos, un aumento real de 3.5% y que equivale a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, este monto es menor a lo que se estima de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027 prevén que este indicador alcance 1.55 billones de pesos, equivalente a 3.9 por ciento del PIB.

“El reducido espacio fiscal limita el gasto de inversión. Algunos rubros mantienen montos altos, como el transporte por ferrocarril, que en el 2027 tendría una asignación siete veces mayor que la del 2014 en términos reales. Sin embargo, el resto de la inversión enfrenta recortes en carreteras, energía, protección ambiental y apoyo a la actividad económica, rubros que sostienen la productividad y la conectividad del país. Si esta tendencia continúa, la falta de inversión pública podría limitar el crecimiento económico en los próximos años”, aseveró México Evalúa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló en los CGPE que con el Plan de Inversión en Infraestructura se movilizarán recursos públicos y mixtos en sectores estratégicos, con lo cual se beneficia a la población sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Lejos de su máximo nivel

Aunque se aumentan los recursos, la inversión pública en infraestructura se encuentra lejos de su nivel máximo, que fue en el 2014 aún bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La inversión prevista para el 2027 equivaldría a 2.6% del PIB, 1.92 puntos menos que la proporción máxima correspondiente al 2014, que fue de 4.52%, y sería 31% menor, en términos reales, que el monto de ese año”, señaló México Evalúa.

El siguiente año, el gasto en inversión física –que se considera importante para impulsar la actividad económica y brindar bienestar a la población– concentrará 9.8% del gasto público total, que asciende a 10.63 billones de pesos.

Visto por habitante, el gasto en infraestructura será de 7,582 millones de pesos, 38.5% menor a lo que se reportó en el 2014, de 12,327 pesos per cápita.

“Los resultados plantean retos importantes para la política fiscal; las decisiones presupuestarias deberían considerar la importancia de fortalecer el gasto de inversión, procurando que los recursos destinados a la formación de capital contribuyan efectivamente a ampliar la capacidad productiva”, indicó el CIEP.

Acelerar la consolidación

México va por su tercer año de consolidación fiscal en el 2027, esto tras el nivel récord al que llegaron los RFSP en el 2024, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador contrató deuda histórica para poder terminar sus proyectos prioritarios, que fueron heredados a la administración de Sheinbaum.

La lenta consolidación fiscal ha traído advertencias por parte de las agencias calificadoras, llamando a que esto tendría que cambiar para no perder el grado de inversión.

En semanas pasadas, la agencia calificadora HR Ratings recortó la calificación de la deuda de México a “BBB” con perspectiva Estable, pero advirtió que hay un deterioro en los principales balances fiscales del país, además de un bajo crecimiento.

“Si bien reconocemos el esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda de contener el déficit del sector público desde el histórico alcanzado en el 2024, lo anterior no ha sido suficiente para reducir el nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo de 4% del PIB”, señaló.

Por su parte, en mayo la calificadora Moody’s recortó la nota soberana de México de “Baa2” a “Baa3”, con perspectiva Estable, dejando la nota en el último escalón de grado de inversión, y con la advertencia sobre el bajo crecimiento, la rigidez del gasto público y los apoyos a Pemex, que dificultan la consolidación fiscal.

En tanto, la agencia calificadora Standard & Poor’s señaló que la consolidación fiscal ha avanzado de manera lenta y, aunque no cambió la calificación del país, sí modificó su perspectiva de Estable a Negativa, mientras que Fitch Ratings, otra de las grandes calificadoras, advirtió de la pérdida del grado de inversión si no se avanzaba con la reducción del déficit.