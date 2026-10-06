El Banco Mundial eleva pronóstico de crecimiento para México; prevé avance de 1.4% en 2026

El Banco Mundial (BM) elevó su pronóstico para el crecimiento de la economía mexicana de este año y el siguiente.

La estimación para el crecimiento del PIB este año pasó de 1.3 a 1.4 por ciento, mientras que para 2027 se elevó de 1.7 a 1.8 por ciento.

Las nuevas estimaciones fueron divulgadas este martes por el organismo internacionalen un documento que incluye las perspectivas para el desempeño de la actividad en la región de América Latina y el Caribe.

“El crecimiento en América Latina y el Caribe todavía es modesto. Se proyecta que el PIB regional se expanda un 2.2 por ciento en 2026… una señal de resiliencia para absorber los choques externos”.

En el documento, titulado Panorama económico de América Latina y el Caribe, y que contiene cifras a octubre, el BM detalló que los países de la región han adoptado decisiones de política “acertadas y duraderas” que dan resultados más sólidos como un mayor crecimiento, inversión y confianza de los mercados.

No obstante, precisó, las economías más grandes que son la nuestra y Brasil “crecen a un ritmo igual o inferior al promedio regional”,

Ambas economías, enfatizó el BM, se ven limitadas “por condiciones monetarias restrictivas necesarias para continuar con el proceso de bajar la inflación, incertidumbre en materia de políticas y la atenuación de los impulsos de la inversión pública”.

¿Qué dijo el Banco Mundial sobre el crecimiento de México?

En el caso específico de México, el organismo indicó que el crecimiento ha sido modesto al mismo tiempo que la inversión privada se ve limitada por la incertidumbre sobre políticas internas y externas.

“A estos factores adversos se suma el menor impulso de los grandes proyectos de infraestructura pública”.

Detalló que la demanda interna se mantiene limitada a medida que los impulsos de inversión pública “se desvanecen y las fricciones de la política comercial afectan la confianza” de los mercados.

Destacó que en nuestro país se lograron avances significativos en la reducción de la pobreza entre 2013 y 2025, contrario a lo que ocurrió en los demás países de la región.

Abundó que la proximidad que tenemos con Estados Unidos nos convierte en “un centro natural para cargas de trabajo orientadas a Estados Unidos”, y con ello se puede incrementar el potencial de crecimiento.

México se adapta a la IA

En el informe como las economías de Latinoamérica han adoptado las nuevas tecnologías, particularmente la Inteligencia Artificial (IA).

En el caso de nuestro país el BM destaca que las medianas y grandes empresas están más avanzadas en la adopción de la IA respecto a países similares, aunque todavía estamos en un punto lejano a lo que ocurre en Estados Unidos.