Ejército y GN se unen a búsqueda de trabajadores de mina desaparecidos en Sinaloa

Autoridades federales se unieron a la búsqueda de los trabajadores de mina desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, instruyeron el despliegue de mil 190 efectivos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que a partir de este 1 de febrero el operativo de búsqueda de los trabajadores de mina se reforzará con:

800 elementos del Ejército

270 miembros de las Fuerzas Especiales

100 elementos de la Guardia Nacional

20 policías ministeriales

3 helicópteros artillados

2 aviones T6C-Texan

Desaparecen 10 trabajadores de mina en Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa detalló que el pasado 24 de enero el apoderado legal de la empresa Vizsla Silver Corp denunció la desaparición de diez de sus trabajadores.

Se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

La Fiscalía de Sinaloa afirmó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se entabló una coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales para la búsqueda de los trabajadores mineros.

Como parte de las acciones implementadas, el 27 de enero se llevó a cabo un cateo, sin abundarse en detalles.

Por su parte, la empresa Vizsla Silver Corp sostuvo que se trató de un secuestro y que su prioridad es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.

Como medida preventiva la minera suspendió temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores.

Identifican a trabajadores mineros desaparecidos en Concordia

De acuerdo con el medio Río Doce, los trabajadores mineros secuestrados son ingenieros y proveedores de Seguridad.

El presunto secuestro ocurrió en el fraccionamiento La Clementina de Concordia.

Las víctimas son los ingenieros:

José Ángel Hernández Vélez, de 38 años de edad

Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65 años

José Manuel Castañeda Hernández, de 35 años

Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35 años

Antonio de la O Valdez, de 30 años

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años

Así como los proveedores de Seguridad:

José Antonio Jiménez Nevárez, de 32 años de edad

Javier Emilio Valdez Valenzuela, de 40 años

Javier Guillermo Vargas Valle, de 40 años

Miguel Tapia Rayón, de 40 años

Con información de López-Dóriga Digital