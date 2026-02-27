Ejecutan al acordeonista de Grupo Arraigado; interpretaba corridos de “El Mayo” Zambada

El músico Julio César Beltrán, integrante del Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán, confirmó este jueves la propia agrupación musical en redes sociales.

En el sitio oficial de la banda en Instagram, Grupo Arraigado lamentó el fallecimiento del acordeonista.

“Apasionado de la música, encontró en el acordeón y en la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró con orgullo el legado de su padre, esforzándose siempre por conducirse como un hombre fino, de valores firmes y principios inquebrantables”, indicó la agrupación.

También expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Julio César Beltrán “deseando que encuentren fortaleza en la fe”.

Por su parte, medios locales informaron que el músico fue víctima de una agresión armada el miércoles cuando circulaba en su camioneta sobre el Bulevar Paseo Niños Héroes, en Culiacán.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal y elementos periciales, quienes levantaron el cuerpo y comenzaron la investigación correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que el 25 de febrero se reportaron seis víctimas de homicidio doloso en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, cinco homicidios fueron en Culiacán y otro en el municipio de Eldorado.