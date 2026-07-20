Ejecutan a ciclista en la colonia Infonavit Karike

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue ejecutado a balazos la tarde de este lunes cuando circulaba a bordo de una bicicleta sobre el cruce de las calles José Martí y Paseo Rarámuri, en la colonia Infonavit Karike, al norte de la ciudad.

De acuerdo con vecinos del sector, únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al salir de sus domicilios, encontraron al joven tendido sobre la cinta asfáltica. Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal fungieron como primeros respondientes y acordonaron la escena para preservar los indicios. En el sitio fueron localizados tres casquillos percutidos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, sin que hasta el momento se tenga información sobre los responsables.