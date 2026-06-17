Efraín Juárez será entrenador del Győri ETO de Hungría

Luego de conseguir el subcampeonato con los Pumas en el torneo Clausura 2026, el técnico mexicano Efraín Juárez ya tiene un nuevo reto como entrenador del Győri ETO de Hungría, equipo campeón de la Primera División de ese país.

El estratega de 38 años de edad fue anunciado de manera oficial en el club luego de estar en negociaciones con el Mallorca de España y el Macabbi Tel Aviv de Israel.

Uno de los principales factores por los que Juárez aceptó el reto fue que el club húngaro jugará la clasificación a la Liga de Campeones lo que le dará gran proyección a su carrera profesional en el futbol europeo.

Será la primera experiencia de Efraín como entrenador principal en una liga europea tras su paso por el Atlético Nacional y los Pumas de la UNAM.