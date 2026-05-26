Edomex usará tecnología e inteligencia territorial para búsqueda de personas desaparecidas en zonas forestales

El Gobierno del Estado de México anuncia que implementará el uso de herramientas tecnológicas, inteligencia territorial y mecanismos especializados de coordinación con el objetivo de fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en zonas forestales.

La Secretaría del Campo, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), firmaron el Convenio de Coordinación para la Planeación y Orientación de Prospecciones y Acciones de Búsqueda en Zonas Forestales del Estado de México.

Al respecto, María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del campo, señaló que esta coordinación tiene como objetivo reforzar los trabajos que la Cobupem realiza, con prioridad en el sentido humano y el trabajo en equipo.

“Es la expresión de un compromiso solidario entre instituciones que ponen sus capacidades al servicio de las personas”, destacó.

El Consejero Jurídico, Jesús George Zamora, indicó que esta colaboración permitirá compartir información y capacidades técnicas para incrementar el alcance de la búsqueda de personas con reporte de extravío.

Las medidas que se tomarán en cuenta incluyen el acceso a material cartográfico, modelos digitales de terreno, análisis de suelo, drones, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica que facilitarán prospecciones con mayor precisión y eficiencia.

Este convenio brindará mayores condiciones de seguridad para quienes participan en las jornadas de búsqueda, además, el análisis previo de riesgos ambientales ayudaran a proteger al personal en campo y a las propias familias que acompañan estas labores.