Edomex: prisión preventiva para hombre que mantuvo secuestrada a su familia en Tecámac durante más de 20 horas

Tecámac, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Miguel “N” fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec, donde permanecerá mientras enfrenta una investigación por su presunta participación en el delito de secuestro, luego de mantener como rehenes durante más de 20 horas a seis integrantes de su familia, entre ellos tres menores de edad, en el fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Tecámac.

La dependencia señaló que, durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención del imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, informó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica será definida el próximo 3 de julio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando la madre del imputado alertó vía telefónica a la Policía Municipal de Tecámac de que Miguel “N” mantenía privadas de la libertad a varias personas dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Héroes, presuntamente para evitar ser internado en un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

Al arribar al inmueble, los policías identificaron al sujeto, quien portaba un arma de fuego larga y amenazaba con matar a sus familiares si las autoridades intentaban intervenir. A cambio de liberarlos, exigía que le permitieran escapar.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, mientras personal especializado de la Fiscalía, capacitado en negociación de secuestros, estableció comunicación con el presunto responsable para buscar la liberación de las víctimas.

El 26 de junio, un negociador de la Fiscalía mexiquense, un representante de un centro de rehabilitación y el padre del imputado ingresaron al domicilio para persuadirlo de entregarse de manera voluntaria.

Tras su detención, Miguel “N” fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación legal.