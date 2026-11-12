Edmundo Jacobo se dice dispuesto a colaborar en investigaciones sobre contratos del INE

Edmundo Jacobo sostuvo que no se esconderá ante las investigaciones relacionadas con contratos del INE.

Ciudad de México. Ante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR) sobre contratos firmados con el organismo electoral, incluso desde su creación en 2014, Edmundo Jacobo, quien fue secretario ejecutivo del instituto durante casi 15 años, afirmó que está a disposición de las autoridades.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones la dejan”, dijo.

Ex funcionarios del INE que actualmente ocupan cargos directivos en el partido Somos regresaron a la explanada del instituto, esta vez para presentar una queja contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el presunto uso de recursos públicos para denostar a esa organización política y a sus dirigentes.

Entre ellos se encontraban antiguos responsables de las áreas administrativa y jurídica del INE, quienes ahora desempeñan funciones similares en la dirigencia de Somos, partido que obtuvo su registro en junio pasado. Además de presentar la queja contra la mandataria, alentaron la renuncia del consejero Jorge Montaño, quien el fin de semana pasado asistió al informe del gobernador de Tabasco.