Dos mexicanos desaparecidos en Colombia tras sismos, informa embajada

Ciudad de México. La embajada de México en Colombia indicó que ha recibido información de dos connacionales que se encontraban en la alcaldía de Pereira, en Colombia, los cuales no han podido ser ubicados después del sismo de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la embajada mexicana en esa nación de Sudamérica “recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas” y “mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”.

Según la cancillería, “desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana. Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado nacional, canalizada por la agregaduría de la Secretaría de la Defensa Nacional adscrita a esa embajada”.

Asimismo, dijo, “se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios. También se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar este caso de forma específica, por lo que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ”.

La embajada de México en Colombia, agregó, “seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales”.