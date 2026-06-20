Dorados dejó escapar la ventaja y cayó en extrainnings ante Tigres

Chihuahua disputó un gran juego ante Quintana Roo donde cayó 7 a 6 en 10 entradas

Cancún, Q. Roo. – (Fernando L. Acosta Pérez – Prensa Dorados) 19 de junio. – En un encuentro lleno de oportunidades, emociones y cambios de rumbo, los Dorados de Chihuahua estuvieron a un paso de concretar una valiosa victoria como visitantes, pero, los Tigres de Quintana Roo aprovecharon sus opciones en los momentos decisivos para imponerse 7 a 6 en diez entradas en el Estadio Beto Ávila Sherwin-Williams.

Desde el primer episodio, la novena felina tomó la iniciativa al fabricar dos carreras ante Elian Leyva que le permitieron marcar el ritmo del encuentro. Los locales añadieron una anotación más en la segunda entrada para colocar la pizarra 3-0, obligando a los Dorados a remar contracorriente desde temprano.

La reacción chihuahuense comenzó en la quinta entrada, cuando la ofensiva encontró la manera de romper el dominio del pitcheo de Collin Wiles. Sin embargo, el momento más importante para los visitantes llegó en el séptimo capítulo. Con una ofensiva oportuna y agresiva, Dorados armó un rally de cuatro anotaciones que volteó el marcador y silenció momentáneamente a la afición cancunense. La ofensiva dorada encontró los batazos oportunos de Marck Contraras, Brainer Bonaci y André Lipcius para tomar una ventaja de 5-3 y colocarse en posición de asegurar el primero de la serie.

No obstante, los Tigres demostraron capacidad de respuesta. En la octava entrada recuperaron terreno gracias a un doble productor de Manuel Boscán que remolcó dos anotaciones ante Braden Webb y devolvió la ventaja a los locales. Cuando parecía que el encuentro se inclinaba definitivamente para Quintana Roo, Dorados respondió nuevamente en el noveno episodio. Un sencillo de Brainer Bonaci y posteriormente un doble productor de Andre Lipcius permitieron empatar el marcador 6-6, enviando el duelo a entradas extras.

La tensión se mantuvo en el décimo inning. Chihuahua no pudo capitalizar su oportunidad ofensiva en la parte alta y dejó la puerta abierta para los Tigres. En el cierre del episodio, los locales colocaron corredores en posición de anotar y Phillip Ervin conectó el batazo decisivo al jardín central, enviando al plato la carrera que selló el triunfo de los felinos por 7-6 y dejó tendidos sobre el terreno a los Dorados.

A pesar del resultado adverso, la ofensiva dorada volvió a mostrar argumentos importantes al sumar 12 imparables y mantener presión constante sobre el pitcheo rival. Sin embargo, la diferencia estuvo en la capacidad de los Tigres para aprovechar sus 15 hits y responder en los momentos de máxima exigencia. Manuel Boscán fue la figura ofensiva de los locales con cuatro imparables y tres carreras producidas, mientras que Phillip Ervin aportó cuatro hits y tres remolques, incluido el batazo del triunfo.

Finalmente, los más destacados por Dorados fueron Brainer Bonaci encabezó el ataque al conectar dos imparables y producir una carrera, mientras que, Andre Lipcius tuvo una destacada actuación con dos hits y tres carreras impulsadas.

Mark Contreras también contribuyó con dos imparables y dos producciones, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del ataque visitante. Juan Yépez continuó mostrando consistencia al sumar tres imparables durante la noche.

Este sábado los Dorados enfrentarán de nueva cuenta a los Tigres de Quintana Roo en punto de las 17:00 horas (tiempo de Chihuahua). Este encuentro se disputará de nuevo en el Estadio “Beto Ávila” de Cancún.