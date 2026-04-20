Donald Trump anunció que hará públicos documentos “muy interesantes” sobre ovnis: “Muy pronto”

El fenómeno ovni vuelve a encender la conversación a nivel nacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el Pentágono está próximoa hacer públicos documentos relacionados con este tema.

Estados Unidos liberará archivos sobre ovnis

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicará “muy, muy pronto” algunos “documentos muy interesantes” que guardan relación con los ovnis.

En su comparecencia en Phoenix, Arizona, el pasado viernes 17 de abril, el presidente norteamericano recordó a la multitud cómo en febrero dio instrucciones a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que comenzara a publicar archivos relacionados cono “vida alienígena y extraterrestre”.

“Encontramos muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy, muy pronto para que puedan salir y comprobar si ese fenómeno es correcto”, manifestó Trump ante un grupo de simpatizantes en un evento organizado por el grupo conservador Turning Point USA.

Recordemos que, el inquilino de la Casa Blanca ordenó esta revisión luego de acusar al expresidente estadounidense Barack Obama de compartir indebidamente información clasificada cuando este afirmó que los extraterrestres eran “reales” durante una entrevista concecida a un podcast.

Vale indicar que el exjefe de Estado de EE.UU. aclaró que no había visto ninguna evidencia de contacto extraterrestre durante su presidencia, sin embargo, afirmó que la probabilidad estadística de que exista vida en otros lugares del universo es alta.

Un tema que cobra notoriedad y fuerza en Estados Unidos

Cabe mencionar que, en los últimos años el tema ha cobrado mayor notoriedad y fuerza en Estados Unidos, en medio de dicho contexto, el Pentágono ha investigado informes sobre ovnis y altos mandos militares declararon en 2022 que no encontraron pruebas que sugirieran que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra.

Un año más tarde, autoridades federales confirmaron que se analizarían más de 500 reportes sobre objetos voladores no identificados, muchos de ellos provenientes de pilotos militares y civiles.

Por su parte, la NASA también se sumó a las investigaciones al analizar cerca de 800 avistamientos, denominados como “fenómenos anómalos no identificados” (FANI), una forma de abordar el fenómeno sin caer en especulación.

Así, como se mencionó anteriormente, el tema volvió a cobrar relevancia a mediados de febrero cuando el exmandatario Obama señaló, aparentemente muy convencido, que los extraterrestres existen.

Aunque el fenómeno ovni sigue siendo un tema del que se habla mucho en el mundo, pero aún se sabe poco todo hace indicar que, las personas conocerán muy pronto más información sobre este tema debido a que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que el Pentágono hará públicos documentos “muy interesantes” sobre ello.