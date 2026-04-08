Donación millonaria; propone Eugenio Baeza dar terreno de 800 mdp para nuevo hospital del IMSS

El presidente de Grupo Bafar y empresario destacado, Eugenio Baeza Fares señaló la urgencia de contar con un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la capital, destacando que daría en donaciones un terreno de 800 millones de pesos.

“Nosotros ofrecimos darles un terreno en el parque norte de Fibra Nova un terreno en donde está el 60% de la población, en el norte no hay un hospital, nosotros ofrecimos 20 hectáreas”, comentó.

Dicho terreno cuenta con un valor de 4 mil pesos el metro cuadrado y sería donado, regalado para el cumplimiento de un hostipal nuevo.

Asegura que la intención sigue en pie será necesaria la respuesta del IMSS para aceptar o no.

Cabe destacar que los proyectos son revisados y empujados por los presidentes de la Canaco, Alejandro Lazzarotto y CCE , encabezado por Leopoldo Mares.