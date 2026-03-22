Domingo caluroso máxima de 33° y posible viento a 30 km/hr

Para este domingo se espera una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional en especial al norte del país, se espera una temperatura 13° y máxima de 33° para la ciudad.
Continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), finalizando en Sonora.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (norte).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas (costa).
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.