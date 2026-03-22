Domingo caluroso máxima de 33° y posible viento a 30 km/hr

Para este domingo se espera una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional en especial al norte del país, se espera una temperatura 13° y máxima de 33° para la ciudad.

Continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), finalizando en Sonora.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: