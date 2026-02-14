Dictan sentencian de 90 años de prisión en contra de pareja que secuestro de un hombre

Hasta el momento se desconoce el paradero de la víctima

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una ejemplar sentencia de 90 años de prisión, dictada en contra de Sergio Prisciliano B. V., y de Mayra L. D., por el delito de secuestro agravado, en Ciudad Juárez.

Por medio de dictámenes periciales, entrevistas y documentos, así como una argumentación jurídica razonable, el agente del Ministerio Público, demostró que el 04 de febrero del 2024, los ahora sentenciados secuestraron a un masculino, de quien hasta la fecha continúa desaparecido.

La investigación, reveló que la pareja de sentenciados, junto con diversas personas, llegaron hasta un domicilio del cruce de las calles De la Roca y José Antonio Pedroza, de la colonia kilómetro 27, y mediante el uso de armas de fuego, obligaron a la víctima a abordar un vehículo.

Sergio Prisciliano B. V., y de Mayra L. D., fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio y en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia privativa de la libertad que purgarán en el Cereso femenil número dos y en el Cereso varonil número tres

Además, fueron condenados a pagar la cantidad de 542 mil 859 pesos, por concepto de reparación del daño.