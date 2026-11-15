Detuvo Policía Municipal a un hombre con 11 bolsas de aparente cristal en la colonia Dale

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de noviembre de 2026. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), detuvo a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud tras atender una solicitud de apoyo en la colonia Dale.

Durante un recorrido preventivo, el propietario de una vivienda ubicada en el cruce de Privada de Antonio Ochoa y calle 36 solicitó el apoyo de los agentes. Les informó que un hombre había entrado al inmueble sin su autorización y que lo había amenazado verbalmente.

Con autorización del propietario, los policías ingresaron a la vivienda y localizaron al hombre, quien se identificó como Sergio Miguel C. G., de 36 años. Durante una inspección, los agentes le encontraron 11 bolsas con una sustancia de características similares al cristal.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención de la Comandancia Sur para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, instancia que determinará su situación jurídica.

El presente documento es de carácter informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.