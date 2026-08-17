Detuvo Policía Municipal a hombre con presunta droga en Vista Hermosa

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, luego de localizarle un envoltorio con una sustancia con características del cristal.

La detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en las calles Vista Valle Verde y R. Almada, en la colonia Vista Hermosa, donde los agentes observaron a un masculino que presuntamente intentaba ingresar a un domicilio en tapia.

Tras realizarle una inspección, le localizaron un envoltorio transparente con una sustancia cristalina y granulosa, con un equivalente a 6 envoltorios.

El detenido, identificado como Máximo M. O., de 37 años, fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.