Detrás de cada hombre hay una vida que cuidar: IMPAS lleva mensaje de prevención a motociclistas

Hablar de salud, reconocer los miedos y aprender a pedir ayuda también es cosa de hombres. Con ese mensaje, el titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta Trevizo, sostuvo un encuentro con integrantes del club de motociclistas de Chihuahua, como parte de las actividades de Movember, movimiento internacional que busca visibilizar la salud masculina durante noviembre.

Durante la convivencia se abrió un espacio para hablar sobre la importancia de que los hombres dejen de postergar sus revisiones médicas, atiendan las señales de su cuerpo y comprendan que la prevención puede hacer la diferencia. El mensaje central fue claro: cuidar de sí mismos también significa cuidar a quienes los esperan en casa.

Movember utiliza el bigote como símbolo para promover la conversación sobre padecimientos que afectan a los hombres, entre ellos el cáncer de próstata y testicular, así como la salud mental, un tema que también requiere atención, escucha y acompañamiento.

A través de este acercamiento con la comunidad motociclista, el IMPAS busca llevar la cultura de la prevención a distintos sectores de la sociedad y recordar que la salud masculina no debe ser un tema de silencio ni de vergüenza. Porque detrás de cada hombre hay una historia, una familia y muchas razones para cuidarse.