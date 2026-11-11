Prevén miércoles con frío amanecer y clima templado durante el día

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Nuevo León y San Luis Potosí, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango.

Mañana se aproximará un #FrenteFrío al territorio nacional. Todo lo relacionado con este sistema y los sistemas frontales que ingresan a nuestro país, consúltalo en https://t.co/i3WiJ4nYVI pic.twitter.com/BanlSjuiI3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (centro y este), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (sur), las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; mientras que se prevén chubascos en Coahuila y Zacatecas, y lluvia aisladas en Chihuahua, Durango y Aguascalientes.

Viento del norte y noreste 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en la región.