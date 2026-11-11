Inicia el segundo día de las negociaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos han vuelto a la mesa de negociaciones en Abu Dabi este miércoles, dando inicio al segundo día de las conversaciones en busca de una solución diplomática al conflicto armado con el objetivo de lograr una paz duradera.

🚨 URGENTE | Rusia, Estados Unidos y Ucrania retoman las negociaciones en Abu Dabi Las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se reanudaron este miércoles en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en el segundo día consecutivo de contactos… pic.twitter.com/v3NNRyvRi5 — IMPULSO BAIRES (@impulsobaires) November 11, 2026

Al término del primer día, las partes calificaron el diálogo de “productivo”, aunque el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, miembro del equipo negociador, indicó con cautela que aún era temprano para evaluar los avances de las conversaciones trilaterales.

Según detalló el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, los negociadores se centraron en “los parámetros para una futura arquitectura de seguridad” para Ucrania, Rusia y toda la región europea. El canciller subrayó que este enfoque difiere de las exigencias de la Unión Europea, la cual busca un alto el fuego estable con el fin de restaurar las capacidades militares ucranianas.