Captan en video un objeto similar a una medusa que sobrevuela una base militar de EE.UU.

Un objeto volador no identificado con aspecto similar a una medusa fue captado en video mientras sobrevolaba los alrededores de una base militar en Alaska.
BREAKING: Captured in Eagle River, Alaska near Joint Base Elmendorf-Richardson.
Sources for precise location conflict, may not be Eagle River. “It’s in Anchorage at 3651 Penland Parkway and it’s not that close to JBER.”
So far analysis does not point to AI and “Jellyfish” craft… pic.twitter.com/1gapYag2g5
— Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) November 4, 2026
En las imágenes, grabadas cerca de Anchorage, se observa un objeto oscuro de forma irregular, con apéndices colgantes que se mueven de manera independiente, flotando lentamente frente a un fondo de montañas nevadas y un arcoíris. La instalación Joint Base Elmendorf-Richardson alberga cazas F-22 Raptor.