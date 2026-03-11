Detienen a pareja en Valle de Zaragoza tras persecución por vehículo robado

Como parte de las labores de seguridad y reforzamiento táctico, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de Karla Janeth A. E. y Jorge Alberto A. C., luego de una persecución registrada en el municipio de Valle de Zaragoza.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 10 de marzo, cuando a través de una colaboración interinstitucional entre la Policía del Estado, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Vial, se informó vía radio operador sobre la localización de una pickup Ford color negro con reporte de robo, la cual se dio a la fuga.

La persecución inició sobre la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc y posteriormente continuó por la vía corta a Parral, donde elementos adscritos a la Subsecretaría de Movilidad mantuvieron el seguimiento permanente del vehículo.

Finalmente, los agentes lograron darle alcance y realizar la detención de la pareja. Posteriormente, y de manera coordinada con personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial y las demás corporaciones participantes, ambos fueron arrestados de manera formal y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Este hecho refleja la efectividad del trabajo policial coordinado entre las distintas áreas operativas de la Secretaría y las corporaciones participantes, lo que permitió la localización, seguimiento y detención de los presuntos responsables.

Estas acciones reafirman el compromiso de la estrategia de seguridad pública impulsada por el secretario Gilberto Loya Chávez, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.