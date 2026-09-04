Detienen a Óscar Adrián, influencer y excolaborador de Badabun, por presunta trata de personas y pornografía infantil

Óscar Adrián, ex de Badabun, quedó detenido en Jalisco por presunta trata de personas, en su hipótesis de elaborar y almacenar material audiovisual prohibido de menores.

👮🏻‍♂️ Capturan a un influencer por trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil. En rueda de prensa se informó que, derivado de un reporte de NCMEC, se identificaron direcciones IP presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil. (1-3) pic.twitter.com/rAmUmHxzkF — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 3, 2026

La detención se ejecutó este jueves 3 de septiembre en el domicilio ubicado en la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Jalisco, algunas cuentas y direcciones IP del ahora detenido, conocido como Oscorp, las detectó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) como presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil.

Ante ello, la Fiscalía de Jalisco comenzó las investigaciones y sus agentes detuvieron a Óscar Adrián “N”, además catearon el inmueble en búsqueda de indicios de la comisión de los delitos mencionados.

En el inmueble los agentes encontraron chips de teléfono, celulares, tarjetas de memoria, memorias USB, computadoras, pero también un chaleco balístico, insignias y algunas identificaciones a su nombre de un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

“Hasta este momento se cuenta con información de que Óscar Adrián “N” presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito. Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos como la distribución de material de las mismas características, incluso otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes”, compartió el fiscal Salvador González de los Santos, en rueda de prensa.

El ahora detenido cuenta con una amplia trayectoria en las redes sociales e internet, ya que se ha desempeñado como influencer, youtuber y organizador de eventos.

Su popularidad le permitió colaborar con el canal de YouTube Badabun, además, creó su cuenta de TikTok bajo el nombre de “Oscorp Oficial”, red social en la cual cuenta con poco más de 4 mil seguidores y cerca de 339 mil “me gusta”.

La Fiscalía de Jalisco indicó que Óscar Adrián quedó a disposición de un juez que determinará su situación judicial en próximos días o incluso horas.