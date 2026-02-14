Detiene SSPE a sujeto por portación de arma de fuego y delitos contra la salud en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, llevó a cabo la detención de José Enrique M. H., por la presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por delitos contra la salud en la ciudad de Chihuahua.

La detención se realizó a las 1 de la tarde del 13 de febrero, en la colonia Punta Oriente, donde elementos del Despliegue Policial actuaron como primeros respondientes.

Durante la intervención se detuvo al hombre de 37 años de edad, originario de Zacatecas, a quien se le aseguró 01 arma de fuego, 01 cargador metálico y 77 envoltorios con sustancia con características propias del cristal.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes en el estado para inhibir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses, lo cual forma parte de la estrategia de seguridad pública de Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.