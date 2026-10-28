Detiene AEI en flagrancia a dos hombres en posesión de droga en la colonia Granjas de Chapultepec

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quienes dijeron llamarse Felipe de Jesús Q. E. y Héctor Q.E., por delitos contra la salud cometidos, en Ciudad Juárez.

Derivado de las acciones contra el narcomenudeo, en la intersección de las calles General Ricardo Peña y Zenzontle, de la colonia Granjas de Chapultepec, los agentes ministeriales notaron la actitud evasiva de las citadas personas.

En la inspección, detectaron que traían entre sus pertenencias 54 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con las características de la cocaína en polvo, con un peso aproximado de 54 gramos.

Además, dos bolsas de plástico que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 539 gramos.

Los detenidos de 51 y 53 años de edad, así como la droga, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte que continuará con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).