Detiene AEI Camargo a masculino por sustracción de 3 menores de edad

El arresto se llevó a cabo en un domicilio de Guadalajara, Jalisco

Elementos del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Camargo, detuvieron a Josar M. G., por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tiene la capacidad de comprender el hecho.

La orden de aprehensión girada en contra de Josar M. G., se cumplimentó este sábado 24 de enero de 2026, en la calle 12 #2550, de la colonia Colón Industrial, en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo a la investigación ministerial, cometió el referido delito en perjuicio de las víctimas de iniciales J.A.M.A., R.M.A. y E.M.A., representados por su madre Martha Elizabeth A. G.

La persona detenida es trasladada al municipio de Camargo, en donde quedará a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Camargo conocedor de la causa penal 10/2026, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público le fórmula imputación.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).