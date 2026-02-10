Detiene AEI a tres imputados por diversos robos en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante órdenes de aprehensión a tres personas que aparecen como probables responsables de diversos robos cometidos en la ciudad de Parral.

A los detenidos, de nombres Miriam B. M., Miguel Ángel M.G. y Gregorio C. F., se les imputan diferentes robos registrados en los años 2024 y 2025, de objetos como un bolso de mano con dinero en efectivo, un teléfono celular y motores eléctricos.

Quedaron a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Hidalgo que los requirieron a solicitud de agentes del Ministerio Público que formularán la imputación correspondiente.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de castigar a los infractores, garantizar la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

