Detiene AEI a dos personas por posesión de narcóticos en Parral

Uno de los detenidos es menor de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur en la ciudad de Parral, hoy viernes, detuvieron en flagrancia a dos personas por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

Inicialmente, en la avenida Elisa Griensen, detuvieron a Sergio Alan L.M., de 33 años de edad, a quien le aseguraron un envoltorio de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

Posteriormente, los agentes investigadores atendieron un reporte en una escuela secundaria ubicada en la colonia San Uriel, en donde detuvieron al adolescente de iniciales J.A.J.A., de 13 años de edad, a quien se le aseguró un envoltorio con metanfetamina.

Ambos detenidos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).