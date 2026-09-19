Detenido por desobediencia y resistencia de particulares en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a quien se identificó como José Dolores O. V., por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

La detención del masculino de 50 años de edad, se registró la mañana de este viernes 18 de septiembre, en el cruce del bulevar Independencia y calle Fernando Montes de Oca de la colonia El Papalote en Ciudad Juárez.

De acuerdo al informe policial, al marcarle el alto para una revisión, comenzó a insultar a los policías ministeriales.

Junto con el detenido, se aseguró un vehículo de la marca Peugeot, Partner carga, modelo 2023 de color blanco, mismos que quedaron a disposición del Ministerio Público que resolverá su situación legal

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, solicita a la ciudadanía que, si lo identifica, acuda a denunciarlo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).