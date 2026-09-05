Detiene FDZS a siete personas por delitos contra la salud durante cateo en la colonia Federico Piñón

Dos son menores de edad

Les aseguran droga y objetos de interés criminalístico

En seguimiento a una investigación ministerial por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo en flagrancia a siete personas, entre ellas dos menores de edad, personas a las que se les aseguró droga y diversos objetos utilizados en conductas ilícitas, durante un cateo a un domicilio de la calle Dignidad, de la colonia Federico Piñón, en la ciudad de Parral,

La intervención con orden de cateo se realizó ayer viernes 04 de agosto, estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos en Criminalística y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la diligencia, se detuvo a Cruz Alan M.M., Alondra Verónica M.C., Jazmín Alexandra M.C., Almendra P.C., Verónica C.G., así como a dos menores de edad de iniciales M.X.G.G. y Y.L.C.P., personas a las que se les aseguró lo siguiente:

03 envoltorios en bolsa transparente que contenían 560 gramos de mariguana.

01 cilindro color negro con el logo de una calavera.

Diversos stickers con el dibujo de una planta de mariguana con un cigarro en las manos.

02 radios de comunicación marcan INTERCOM.

01 caja de metal con la leyenda ironbox y en su interior 6 cartuchos útiles calibre .9mm.

Los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de esta representación social, que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso de combatir de manera permanente los delitos que afectan la salud pública, fortaleciendo las labores de investigación y procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).