Aseguran municipales a tres hombres por probable robo a Yonke de Granjas del Valle

Como probables responsables de cometer un robo sin violencia en un yonque de la colonia Granjas del Valle, tres hombres fueron detenidos la mañana de este viernes por policías municipales que lograron también el aseguramiento de diversos artículos con un costo que rebasa los 200 mil pesos, mismos que intentaban cargar en un auto Hyundai Elantra al momento de la detención.

Agentes de la Subdirección de Inteligencia transitaban cerca de las calles Navolato y Valle de las Estrellas, cuando empleados del Yonque Donato los interceptaron para informarles que al llegar al local observaron a tres hombres y un auto donde estaban cargando 3 transmisiones, una máquina para pintar, una aplanadora y 6 cubetas de pintura cuyo valor rebasa los 250 mil pesos y los cuales habrían sacado de ese lugar.

Al constatar la versión de los testigos, los policías se acercaron a entrevistar a las personas, sin embargo reaccionaron con agresividad, motivando así su detención por faltas al Reglamento de Justicia Cívica para ser trasladados a la comandancia Norte, donde quedaron a disposición de autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Ricardo G. Ch., José M. G y Kevin Orlando Ch., de 34, 29 y 20 años de edad respectivamente y el vehículo en que se trasladaban se depositó en los patios del C7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.