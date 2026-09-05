Detiene AEI Noroeste a dos masculinos por posesión cartuchos útiles y droga en Galeana

También les aseguraron un arma de utilería

Derivado de los operativos para el combate a los delitos de alto impacto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por delitos contra la salud, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El arresto de quienes se identificaron como Alexandro M., y Eduardo O. V., de 35 y 24 años de edad, se realizó con la colaboración del Ejército Mexicano, en la calle Colón y Héroes del Carrizal de la colonia Lagunitas, en la comunidad de Abdenago de García, municipio de Galeana.

Entre sus pertenencias traían una bolsa de plástico que contenía 36 envoltorios con una sustancia granulosa con las características del cristal, con un peso de 34.48 gramos y una caja de cartón que contenía cinco pipas cristalinas de vidrio y una bascula gramera.

Además, se les aseguró una pistola de utilería de color negro, con la leyenda Colt, una bolsa de plástico transparente con una hierba con las características de la mariguana, con un peso de 26.51 gramos y una caja de cartón, con 63 cartuchos útiles calibre .25

Los detenidos, junto con lo asegurado y un vehículo de la marca Chrysler, línea Sebring, modelo 2007, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de las indagatorias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).