La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación tuvo una destacada participación en el desfile conmemorativo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El acto cívico fue encabezado por el Secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, en compañía de integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como mandos militares.

El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez, se congratuló con el despliegue de los agentes de investigación, acompañados de su Director Paulín Daniel Barraza Ortiz, al frente de la marcha, quienes, con gallardía y paso firme, demostraron su capacidad operativa y de inteligencia al servicio de la población.