Desechan amparo del ‘R1’ contra posible entrega a Estados Unidos

Un juez federal libró una orden de detención con fines de extradición contra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, requerido por Estados Unidos por acusaciones de tráfico de drogas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandamiento fue emitido el 10 de noviembre por el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, dentro del expediente de extradición 3/2026. La solicitud estadounidense de detención con esos fines fue presentada el 10 de agosto.

La defensa de quien también está señalado como autor intelectual en el asesinato de Carlos Manzo, promovió un amparo para impedir que fuera entregado sin cumplir el procedimiento jurídico. El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca (Edomex), desechó la solicitud porque no se acreditó que la orden hubiera sido ejecutada ni que existiera una entrega al margen del procedimiento legal.

Álvarez Ayala, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, fue detenido en julio por Fuerzas Especiales del Ejército en Atotonilco el Alto, Jalisco. Actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Los registros judiciales difundidos no daban cuenta de que la Fiscalía General de la República (FGR) hubiera cumplimentado la orden de detención provisional con fines de extradición.

Con información de López-Dóriga Digital