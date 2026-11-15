Ataque armado deja sin vida a líder del PRI y a su esposa regidora en Veracruz

La tarde de esta sábado, un ataque armado derivó en la muerte de Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán, Veracruz, y Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del partido tricolor confirmó el par de homicidios.

Asesinan a líder del PRI y a su esposa del regidora en Veracruz

En la nota informativa, el priismo veracruzano condenó el doble homicidio y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los responsables.

Cabe señalar que Hernández Mellado fue candidato del tricolor a la presidencia municipal de Texhuacán y actualmente se desempañaba como presidente del Comité Municipal del PRI, mientras que Tzanahua Gálvez ocupaba el cargo de regidora única del Ayuntamiento.

Advierten sobre la inseguridad en la entidad veracruzana

Dada la gravedad de la situación, el PRI de Veracruz advirtió sobre la inseguridad que enfrenta la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle y los riesgos para quienes participan en la vida pública.

“La violencia que hoy lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública es absolutamente inaceptable. Veracruz no puede continuar sumido en la inseguridad, la incertidumbre y el temor”, reza el comunicado priista.

Exigen a las autoridades que detengan a los responsables

Además, la dirigencia estatal del PRI demandó que las autoridades locales actúen de inmediato, agoten todas las líneas de investigación y garanticen condiciones de seguridad para todos los veracruzanos.

“No basta con condenar los hechos, se requieren resultados, acciones contundentes y garantías de seguridad para la ciudadanía”, agrega el documento.

Líderes priistas expresan sus condolencias

Por otro lado, la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la militancia de las víctimas.

Además, responsabilizó a las autoridades de garantizar la seguridad de los veracruzanos y combatir la criminalidad.

‘Alito’ Moreno se pronuncia sobre lo ocurrido en Veracruz

Luego de este lamentable suceso, el dirigente nacional del PRI Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas compartió su postura a través de una publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, a comparación de ladirigencia estatal, que confirmó el fallecimiento de Juana Tzanahua, Moreno Cárdenas afirmó que la regidora resultó gravemente herida, por lo que es necesario que el partido aclare si la esposa de Hernández Mellado continúa con vida o no.

“Nuestra más enérgica condena por el asesinato de Gervacio Hernández Mellado, excandidato del PRI a la presidencia municipal de Texhuacán, Veracruz, víctima de un ataque armado en el que también resultaron gravemente heridas su esposa, la Regidora Juana Tzanahua, y una acompañante. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de partido, así como mi solidaridad con las personas lesionadas, a quienes deseo una pronta recuperación”, escribió.

Moreno Cárdenas culpa a Morena por asesinato de priistas veracruzanos

Para el también senador del PRI, el crimen ocurrido hoy es responsabilidad de Morena, pues son cómplices de la criminalidad que sufre el estado de Veracruz.

“Este crimen es responsabilidad de la complicidad criminal que denunciamos entre MORENA y los cárteles del crimen organizado, que pactaron impunidad a cambio de apoyo electoral. Una complicidad que explica la violencia que ha convertido a Veracruz y a todo México en un baño de sangre y en un cementerio, donde las víctimas las pone el pueblo de México. ¡Exigimos justicia, el esclarecimiento de este asesinato y que se investiguen hasta las últimas consecuencias los vínculos entre MORENA y los criminales!“, sostuvo el líder priista.

A la espera de que ‘Alito’ Moreno aclare lo que publicó, la dirigencia estatal del PRI informó que un ataque armado dejó sin vida a Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán, Veracruz, y a Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento.