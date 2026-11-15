Concacaf Nations League: México cae 3-2 ante Jamaica y alarga a cinco su racha sin ganar con Rafael Márquez

México perdió por marcador de 3-2 ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League jugado este sábado 14 de noviembre de 2026.

El Tricolor mostró su peor cara en la era de Rafael Márquez —quien ya acumula cinco partidos sin ganar— y llegó a estar abajo 3-0 al minuto 70; sin embargo, el combinado mexicano supo recomponer el rumbo en la recta final para no irse con una derrota tan holgada a Nuevo León.

Jamaica se fue al frente en el marcado al minuto 28′. En un tiro de esquina Jesús Gallardo terminó empujando el balón hacia su propia portería. Un autogol patético que reflejó el desconcierto mental con el que el equipo saltó a la cancha.

Si alguien esperaba una reacción en el complemento, la ilusión duró un minuto. Apenas silenciado el arranque de la segunda mitad (minuto 46′), Renaldo Cephas recibió un balón con demasiada comodidad por la banda, recortó hacia el centro con total libertad y sacó un disparo cruzado que venció la estirada de Raúl ‘Tala‘ Rangel.

La pesadilla siguió para el conjunto mexicano con un tanto de penal de Richard King al 63′ para el tercero de los Reggae Boyz.

Cuando parecía que México se iba con las manos vacías de Jamaica, Gilberto Mora hizo el descuento para el conjunto mexicano.

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Julián Quiñones hizo el sgeundo del partido al minutyo 80′, desde el manchón penal.

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México logra maquillar un partido que apuntaba a catástrofe, pero se marcha con la obligación imperiosa de apagar el fuego en el partido de vuelta, el 17 de noviembre en el Estadio BBVA, donde deberá ganar por si quiere avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League.

Con información de López-Dóriga Digital