Descubran esta tierra y su cultura: René Chavira a visitantes de “Chihuahua Discovery Travel Market”

Evento organizado por “Ah Chihuahua” que trajo a visitantes de otras partes del país a visitar la capital para disfrutar de rodeo, música, comida y cata de vino

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira, dio la bienvenida a Chihuahua Capital a visitantes de diversas partes del país en el evento titulado “Chihuahua Discovery Travel Market” organizado por el fideicomiso de Ah Chihuahua, y acompañado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, para mostrarles la riqueza de este estado y su cultura.

René Chavira les expresó que cuando alguien visita Chihuahua, normalmente piensa en un buen corte de carne, en la agricultura o bien en que es el estado que es primer lugar en exportaciones; “nos enorgullece esta tierra productiva, hecha por gente trabajadora, pero también queremos que cada vez más personas piensen en Chihuahua cuando se pregunten cuál será su próximo viaje”.

Destacó que en Chihuahua hay paisajes que sorprenden como desiertos, montañas, barrancas que asombran por su inmensidad, a la par se tiene cultura, gastronomía, vino, sotol y pueblos con historia, ya que es una ciudad en la que convergen la historia y la modernidad.

“Por eso esta noche nos da gusto recibir a representantes de más de 40 empresas turísticas nacionales, e internacionales. Queremos invitarlos a que disfruten Chihuahua, que prueben nuestra carne, nuestros vinos y nuestro sotol. Disfruten la música y conozcan la tradición del rodeo”, añadió el Alcalde.

Finalmente, les explicó que el valor de Chihuahua Discovery Travel Market radica en acercar a conocer esta tierra y descubrirla, especialmente porque este evento fue en las instalaciones de la Ex Hacienda El Torreón, lugar de mucha cultura y tradición que ha sido casa de bodas, rodeos, catas de vino y eventos que muestran lo bonito que es Chihuahua.