Desconoce De la Peña pinta de bardas a su favor rumbo a la Alcaldía de Chihuahua

El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña dio a conocer que ante la aparición del bardas con su nombre no las ha visto y es parte de los resultados que señala ha dado y son del gusto de los ciudadanos.

En este sentido el funcionario estatal señaló que son expresiones que lo siguen alentando a seguir con su trabajo como Secretario General de Gobierno y en cualquier espacio.

“Ah, pues no las he visto, pero bueno, pues creo que es igual al tema de las encuestas que me preguntaban ayer, pues yo creo que cuando hay trabajo, que cuando hay pasión, por lo que se hace, que cuando demuestra uno con hechos que sabe lo que está haciendo y que ha respondido, pues a la oportunidad que se le da a uno en el sector público”, comentó.

Algunas bardas en diferentes puntos de la ciudad han sido pintadas en apoyo del funcionario, al ser uno de los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua, aun así no es el único interesado en querer participar en las elecciones del 2027.