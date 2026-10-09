Declaran Alerta Amarilla en Jalisco y Colima por el huracán ‘Simon’

Autoridades federales activaron la Alerta Amarilla en Jalisco y Colima por el huracán ‘Simon’, actualmente de categoría 2.

Hasta el mediodía de este 9 de octubre el centro del ciclón se ubicaba a 335 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

‘Simon’ avanza hacia el noroeste a 4 km/h con rachas de viento de 195 km/h.

Su circulación generará luvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán; lluvias intensas en Colima, así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Activan Alerta Amarilla por el huracán ‘Simon’

El pronóstico meteorológico prevé que el ‘Simon‘ se fortalezca a huracán de categoría 3 la tarde de este viernes.

De esta forma, el Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales (SIAT-CT) informó la activación de la Alerta Amarilla en Jalisco y Colima.

El color amarillo refiere a Peligro Medio, con lo que se exhorta a la instalación de Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil.

También se recomienda a preparar posibles refugios temporales y valorar la evacuación de personas.

En el caso de Jalisco, los municipios en Alerta Amarilla son Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco.

En Colima son Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán.

También se emitió la Alerta Verde de Peligro Bajo en Colima, Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, estado de Colima.

Y en Jalisco para los municipios de Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Cuquío, Chapala, Chiquilistlán, Ejutla, Etzatlán, Guadalajara, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jamay, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, Magdalena, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Ocotlán, Pihuamo, Poncitlán, Quitupan, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, San Marcos, San Martín Hidalgo, Gómez Farías, Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Tonaya, Tonila, Tototlán, Tuxcueca, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, San Gabriel, Villa Corona, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo.

Asimismo en Michoacán para Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tumbiscatío.

Y en Nayarit para Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, Xalisco, Rosamorada, Ruíz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tepic, Tuxpan, Bahía de Banderas.

Por otra parte, se declaró Alerta Azul de Peligro Muy Bajo para Acaponeta, Huajicori, Del Nayar, Tecuala, La Yesca en Nayarit.

Para Mezquital, Pueblo Nuevo, Súchil, Vicente Guerrero en Durango; Concordia, Escuinapa, Mazatlán, Rosario en Sinaloa.

Y en Guerrero para Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca.

Con información de López-Dóriga Digital

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