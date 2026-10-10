Formula FDZC imputación a detenido por homicidio cometido en la colonia Jardines de Oriente

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra del detenido Luis René D. C., alias “El Helados”, por el delito de homicidio calificado.

En la audiencia inicial, efectuada hoy viernes 9 de octubre, esta representación social hizo del conocimiento a Luis René D. C., que se le atribuye la muerte de un masculino que llevaba por iniciales B. M. H. M., producida por proyectil de arma de fuego.

La investigación ministerial, establece que el pasado lunes 05 de octubre aproximadamente a las 03:30 horas, Luis René D. C., en compañía de diversos sujetos, arribó a un domicilio ubicado en la calle Parque Murillo, de la colonia Jardines de Oriente, y disparó contra la víctima.

Por medio de las indagatorias a cargo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Delitos contra la Vida, con el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se individualizó la posible participación del imputado en los citados hechos.

La detención del imputado con orden de aprehensión se efectuó ayer jueves, en las inmediaciones de la Avenida Equus, en la colonia Paseos Del Camino Real.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2935/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el martes 13 de octubre a las 11:30, la audiencia de vinculación o no a proceso.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a delitos de alto impacto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).