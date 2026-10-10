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Catea FDZC domicilio en la colonia Infonavit Los Mezquites

  • Fueron asegurados diversos envoltorios con “cristal” y cannabis

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, localizó droga durante el cateo que efectuaron a un domicilio de la calle Lucha Popular, de la colonia Infonavit Los Mezquites, en la ciudad de Chihuahua.

El cumplimiento de la orden de cateo, se llevó a cabo ayer jueves por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), derivado del seguimiento a una denuncia anónima.

En el domicilio intervenido se localizaron dos envoltorios de plástico transparente, que contenían una sustancia cristalina y granulosa, con las características del narcótico conocido como “cristal”.

También, un envoltorio de plástico transparente, que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana.

Las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, para su análisis y la continuación de las indagatorias.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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