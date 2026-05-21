Paso Superior de Fuerza Aérea alcanza 70% de avance en Chihuahua Capital

Con una visión estratégica para transformar la movilidad de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con importantes avances en la construcción del Paso Superior en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea.

Como parte del plan de trabajo, actualmente se realizan labores en la construcción de la losa superior, detalles finales en las rampas de acceso y descenso, así como el colado de banquetas en distintos puntos de la obra. Además, se trabaja en los empates con el pavimento existente, afinado de terracerías y limpieza general del área.

Esta obra registra ya un importante 70% de avance, acercándose cada vez más a convertirse en una nueva alternativa vial que permitirá a miles de conductores reducir tiempos de traslado y mejorar su calidad de vida.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, este Paso Superior será además una moderna puerta de entrada para viajeros y visitantes que llegan a Chihuahua Capital, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo de la ciudad.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la movilidad y brinden infraestructura funcional y segura para las familias chihuahuenses, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanecerán durante muchos años.