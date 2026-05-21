Beneficia Estado a más de 500 estudiantes de educación especial en la Sierra Tarahumara

– _Se realizó una inversión de 230 mil pesos en equipo de cómputo y diversos materiales_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) benefició a más de 500 estudiantes de la Zona 18 de Educación Especial, que incluye a Guachochi, Balleza y Valle de Rosario, con la entrega de equipo de cómputo y diversos materiales.

Los planteles beneficiados fueron los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), con una inversión de 230 mil pesos.

Esta acción garantiza una educación inclusiva y elimina las barreras de aprendizaje en la región. Las aulas contarán con herramientas tecnológicas actualizadas como computadoras, impresoras y proyectores, lo cual dignifica y optimiza su entorno escolar.

La enlace académico de Educación Especial, Alma Delfina Aragón García, informó que además de dotarlos de equipo de cómputo, se entregaron colchonetas, paquetes de robótica y apoyos como sillas de ruedas y andadores.

En el marco de este evento, las autoridades educativas encabezaron una jornada de trabajo con el personal docente y de apoyo de la zona.

Durante la reunión se revisaron los preparativos para el próximo Encuentro Estatal de Educación Especial, a fin de asegurar que el magisterio de la región serrana esté debidamente coordinado para este evento.