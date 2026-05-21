Realizan nueva exhumación en panteón de La Norteña

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de personal de la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, realizó ayer miércoles la exhumación de un cuerpo en el panteón de La Norteña, municipio de Madera.

Los trabajos se llevaron a cabo desde temprana hora con el apoyo de personal del Distrito Guerrero, en donde se utilizó maquinaria pesada para la remoción de tierra en un espacio del cementerio en el que se detectó una posible inhumación clandestina.

Se procedió a realizar la exhumación de restos humanos como parte del seguimiento a una carpeta de investigación, trasladándoles a las instalaciones de Servicios Periciales en la ciudad de Cuauhtémoc, para su análisis e identificación.

En el lugar, suman 13 los cuerpos exhumados, el primero de ellos fue el 04 de abril del 2025, mientras que el 28 de mayo del 2025, fueron exhumados nueve cuerpos, dos más el 10 de junio del 2025 y el extraído ayer 20 de mayo.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.