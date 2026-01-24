¿Dará la sorpresa en el Oscar? “El Agente Secreto” habla del uso del poder para “aplastar”, dice su director

Kleber Mendonça, director de la película brasileña ‘El Agente Secreto’, habla del corazón de la cinta nominada a cuatro premios de la Academia.

Recién nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, la película brasileña El Agente Secreto resuena hoy en el mundo por su historia universal “del uso de poder para aplastar a la gente”, afirma su director, Kleber Mendonça.

El tema podría ayudarle a dar la sorpresa en la entrega de los premios de la Academia y dejar en la carrera a las favoritas de Hollywood: Sinners y Una Batalla tras Otra; lo mismo que con su estrella, Wagner Moura, con Timothée Chalamet, quien es el chico consentido de la Meca del Cine.

‘El Agente Secreto’ podría dar la sorpresa en el Oscar 2026

Después de Aún estoy aquí, ganadora del Óscar al mejor filme extranjero en 2025, El Agente Secreto es la nueva cinta sobre la dictadura brasileña (1964-1985), atrae los focos de Hollywood con candidaturas a mejor película, mejor película internacional, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting, tras recibir ya dos Globos de Oro, entre otros premios.

Tienes que leerlo:

Espectáculos

El director Kleber Mendonça (“Aquarius”, “Bacurau”) relaciona el buen momento de la industria cinematográfica brasileña con el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio “Lula” da Silva en 2023, después de que “la cultura fue extinguida en Brasil” bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Kleber Mendoça, director de ‘El Agente Secreto’ (Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute)

Mendonça habló con la AFP en teleconferencia desde Recife, la ciudad del noreste de Brasil donde nació en 1968 y donde el jueves se enteró de las nominaciones a su película.

En Recife, escenario clave de sus películas, es donde Wagner Moura encarna a un profesor universitario recién llegado de Sao Paulo que no sabe que es buscado por sicarios ligados al régimen militar.

Kleber Mendonça, director de ‘El Agente Secreto’, habla del buen momento del cine brasileño

¿Qué explica este momento positivo para el cine brasileño?

RESPUESTA: “El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida en Brasil. El Ministerio de Cultura fue eliminado. Todos los mecanismos para su fomento fueron desactivados.

La película brasileña ‘El Agente Secreto’ podría dar la sorpresa en el Oscar 2026 (Instagram / El Agente Secreto)

También creo que sucedió una gran alquimia: tenemos dos películas que fueron muy bien recibidas en Brasil y en el ámbito internacional. ‘Aún estoy aquí’ y ‘El agente secreto’ se convirtieron en un escaparate del cine brasileño”.

P: Ambos filmes abordan la última dictadura militar en Brasil. ¿Por qué esas historias resuenan tanto en el exterior?

R: “Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal.

El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.

La película brasileña ‘El Agente Secreto’ podría dar la sorpresa en el Oscar 2026 (Brianna Bryson/Getty Images)

Cuando escribí ‘El agente secreto’ inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que el filme hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo Bolsonaro ndlr). Una lógica traída del pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar”.

P: ¿Cómo ha sido vista la cinta en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es criticado por ataques a las libertades y su política contra los inmigrantes?

R: “La reacción es muy fuerte. La película tiene la capacidad de que muchas personas en el Estados Unidos contemporáneo se identifiquen con la historia del filme.

La película brasileña ‘El Agente Secreto’ podría dar la sorpresa en el Oscar 2026 (Instagram / El Agente Secreto)

Creo que la reacción pasa mucho por el momento histórico por el que está pasando Estados Unidos. Al mismo tiempo es muy emotiva”.

Wagner Moura está “donde debería estar”, asegura el director Kleber Mendonça

P: Lula dijo que “El agente secreto” es “una película esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura”. ¿El cine tiene un papel político a desempeñar?

Te puede interesar:

Espectáculos

R: “No veo una obligación de hacer filmes políticos.

Wagner Moura, estrella de ‘El Agente Secreto’ (Aurore Marechal/Getty Images)

Si haces una película o cuentas una historia de manera honesta, franca y con conocimiento, probablemente ayudarás a una mejor comprensión del país o la sociedad.

Mis películas han contribuido al debate de alguna forma pero no fueron diseñadas para eso”.

Wagner Moura es el primer actor brasileño en ganar el Golden Globe (Brianna Bryson/Getty Images)

P: Wagner Moura (“Guerra civil”, “Tropa de élite” participa por primera vez en una de sus películas ¿Puede ganar el Óscar a mejor actor?

R: “Es un gran actor, un gran artista y una gran persona. Y está exactamente en el lugar donde debería estar”.

La película brasileña ‘El Agente Secreto’ podría dar la sorpresa en el Oscar 2026 (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images for FLC)

P: Usted ha sido muy abierto en sus posicionamientos políticos. ¿Ve el cine como una forma de resistencia?

R: “No hago películas para que sean estandartes de resistencia, pero creo que el arte, la expresión artística puede funcionar muy bien como una pieza de resistencia”.