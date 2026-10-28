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Cumplimenta AEI orden de aprehensión contra acusado de trasladar a una persona sin vida en vehículo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión a Edgar Ossiel J. I., por delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, por hechos registrados el pasado sábado 24 de octubre, en Ciudad Juárez.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 4377/2026, se cumplimentó la tarde de ayer martes, en el cruce de Barranco Azul y calle Palomas de la colonia Toribio Ortega, ya que se investiga su posible participación en el traslado del cuerpo de un hombre sin vida por causas violentas, a bordo de un vehículo Nissan Sentra, mismo que se encontró en la carretera Juárez-Porvenir, cruce con Rivera del Lago, del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 8.

La persona detenida, de 29 años de edad, quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, para llevarlo a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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